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Муниципал

14:55

Депутат-единоросс пытается снять с муниципальных выборов дочь кандидата в губернаторы

фото ЗакС политика Депутат-единоросс пытается снять с муниципальных выборов дочь кандидата в губернаторы

Глава МО “Гражданка” и кандидат в муниципальные депутаты от “Единой России” Наталия Вайцехович через суд пытается снять с выборов свою соперницу и дочь кандидата в губернаторы Петербурга Михаила Амосова Галию, следует из данных картотеки Калининского райсуда. Исковое заявление принято 26 июля и дата рассмотрения пока не назначена. 

Галия Амосова зарегистрирована кандидатом в мундепы от партии “Справедливая Россия”.  

На 29 июля Вайцехович обратилась в суд с 18 исками с требованием снять участников муниципальных выборов. Руководитель МО “Гражданка” добилась, чтобы суд аннулировал регистрацию трех кандидатов от “Яблока”: Татьяны Орловой, Максима Яковлева и Тимура Гедеванишвили.  

Ранее в Калининском районном суде бизнесмен и действующий депутат МО “Гражданка” от “Единой России” Никита Коверкин добился отмены регистрации лидера «Движения демократического обновления» и кандидата в мундепы от “Справедливой России” Сергея Назарова. Назаров считает, что решение суда политически мотивировано. 

По мнению Назарова, иски против участников муниципальных выборов от "Справедливой России" связаны с "наездом на кандидата в губернаторы Амосова". 

Елена Владыкина


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