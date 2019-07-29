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Муниципал

16:59

СК не стал проверять ИКМО «Екатерингофский» по жалобе Шуршева

фото ЗакС политика СК не стал проверять ИКМО «Екатерингофский» по жалобе Шуршева

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Петербургу ответило на жалобу кандидата в муниципальные депутаты и координатора муниципальной кампании Штаба Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева. Он требовал привлечь к ответственности избирательную комиссию муниципального образования «Екатерингофский» и редакцию газеты «Екатерингофский Вестник» за публикацию поддельного документа, рассказал оппозиционер ЗАКС.Ру 29 июля.

Шуршев уточнил, что изначально подавал жалобу в Центральную избирательную комиссию 1 июля, оттуда ее направили в прокуратуру Петербурга, а оттуда – в ГСУ СК по городу. Теперь обращение перенаправили в Горизбирком. Речь в жалобе идет о документе «из будущего», сообщил Шуршев.

- Я расписал всю историю с тем, как из будущего времени вдруг появились решения ИКМО. Там была история, когда решения ИКМО были приняты 10 июня со ссылкой на решение от 11 июня. И 10 июня эти решения якобы были опубликованы в той самой газете, когда было опубликовано решение о назначении выборов. Это ставит под сомнение само решение о назначении выборов. На мой взгляд, это просто фальсификация решений, - пояснил кандидат в мундепы.

Он добавил, что Горизбирком уже рассматривал эту жалобу. Городская комиссия не является судебным органом и не может выяснить подлинность документа – заявление планировалось направить в прокуратуру, рассказал координатор Штаба Навального. По его словам, ГИК мог получить от правоохранительных органов похожий ответ о передаче жалобы в Следственный комитет. 

- Видимо, Горизбирком получил такие же ответы: прокуратура, может быть, отправила также в СК, а СК отправил обратно в Горизбирком. Эта та история, о которой уже говорили и в ЦИКе, что непонятно, как работает избирательно-правоохранительная система в Санкт-Петербурге, что всё движется по кругу и никаких мер не предпринимается, - считает Шуршев.

Кандидат в мундепы сообщил, что планирует направить новые жалобы в ЦИК и Следственный комитет по этому же вопросу. 

Помимо «документов из будущего» у ИКМО «Екатерингофский» находили другие нарушения. В частности, Шуршева два раза избили у ИКМО. Также муниципальная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, но это решение отменил Горизбирком. Тогда всех оппозиционных кандидатов в ИКМО зарегистрировали


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