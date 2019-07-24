ИКМО “Екатерингофский” зарегистрировала оппозиционных кандидатов

Избирательная комиссия МО “Екатерингофский” 23 июля зарегистрировала восьмерых оппозиционных кандидатов в депутаты, в числе которых глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев (самовыдвиженец), активист Федор Горожанко ("Яблоко") и координатор движения "Весна" Александр Верещагин (самовыдвиженец). Претенденты на участие в муниципальных выборах уверены, что решение ИКМО попытаются оспорить другие кандидаты.

“Ждем вала обращений в суды. Вчера на сайте Ленинского районного суда появилось заявление от кандидата Константина Терехова об обжаловании какого-то решения ИКМО “Екатерингофский”. Пока заявление не принято к рассмотрению, но есть информация, что оно подано”, - прокомментировал ЗАКС.Ру регистрацию оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты руководитель петербургского штаба Навального Александр Шуршев.

13 июля ИКМО “Екатерингофский” отказала в регистрации 14 претендентам на участие в муниципальных выборах, среди которых были представители ЛДПР, “Яблока” и самовыдвиженцы.

Спустя 10 дней Горизбирком отменил отказы в регистрации по восьми выдвиженцам и направил документы на повторное рассмотрение в муниципальный избирком.

Елена Владыкина

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