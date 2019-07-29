Миненко: Воздействие на уровень явки не является задачей Горизбиркома

Председатель петербургского избиркома Виктор Миненко рассказал о своем видении предстоящих 8 сентября губернаторских и муниципальных выборов и том, что сопровождает идущую кампанию. Несмотря на то, что многих интересующихся политикой граждан волнует вопрос явки, которая, по некоторым прогнозам, может оказаться на выборах главы города непривычно низкой, чиновник уверен, что его ведомство не должно специально заниматься этой проблемой. По его мнению, коллегам удалось обеспечить допуск до выборов кандидатов всех "мастей", представляющих самые разные политические взгляды, а идти или не идти на выборы - волен решать для себя каждый горожанин.

"Выборы - это не театр и не развлечение, а способ участия в управлении делами государства, определения будущего города и страны. <...> Я рассчитываю на сознательность жителей города, а наша задача - не стимулировать или еще как то воздействовать на явку, а дать избирателю достоверную и объективную информацию, исходя из которой он сможет сделать осознанный выбор", - отметил он в беседе с "Интерфаксом".

Говоря о будущем, Миненко допустил, что когда-нибудь, возможно, по аналогии с губернаторскими выборами, на муниципальных выборах можно будет проголосовать экстерриториально, но пока эта гипотетическая практика входит в противоречие и с законодательством, и с имеющимися техническими возможностями.

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