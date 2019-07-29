Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

17:26

Миненко: Воздействие на уровень явки не является задачей Горизбиркома

фото ЗакС политика Миненко: Воздействие на уровень явки не является задачей Горизбиркома

Председатель петербургского избиркома Виктор Миненко рассказал о своем видении предстоящих 8 сентября губернаторских и муниципальных выборов и том, что сопровождает идущую кампанию. Несмотря на то, что многих интересующихся политикой граждан волнует вопрос явки, которая, по некоторым прогнозам, может оказаться на выборах главы города непривычно низкой, чиновник уверен, что его ведомство не должно специально заниматься этой проблемой. По его мнению, коллегам удалось обеспечить допуск до выборов кандидатов всех "мастей", представляющих самые разные политические взгляды, а идти или не идти на выборы - волен решать для себя каждый горожанин.

"Выборы - это не театр и не развлечение, а способ участия в управлении делами государства, определения будущего города и страны. <...> Я рассчитываю на сознательность жителей города, а наша задача - не стимулировать или еще как то воздействовать на явку, а дать избирателю достоверную и объективную информацию, исходя из которой он сможет сделать осознанный выбор", - отметил он в беседе с "Интерфаксом".

Говоря о будущем, Миненко допустил, что когда-нибудь, возможно, по аналогии с губернаторскими выборами, на муниципальных выборах можно будет проголосовать экстерриториально, но пока эта гипотетическая практика входит в противоречие и с законодательством, и с имеющимися техническими возможностями.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:23 Лев Лурье попытался успокоить тех, кого смущает сталинизм Бортко

27 июля, 20:20 Журналистку "Новой газеты" сотрудник ОМОН ударил по лицу

26 июля, 18:20 Тихонова готова взять Вишневского в правительство в случае своего избрания

26 июля, 17:45 Удальцов похвалил деятельность петербургских оппозиционеров

25 июля, 15:47 Инициаторы объяснили необходимость рабочей группы по наблюдению за «дачными» избирательными участками

25 июля, 14:00 Шишкина: «Справедливая Россия» пока не готовит наблюдателей на «дачные» участки

25 июля, 12:51 Член Горизбиркома: На выборах губернатора Петербурга смогут проголосовать 200 тысяч дачников

25 июля, 11:59 Горсуд подтвердил отказ Вишневскому в регистрации кандидатом в губернаторы

25 июля, 11:39 Без задержаний и почти без провокаций: Митинг за честные выборы в Петербурге (фото)

24 июля, 23:30 В Петербурге стало на 569 избирателей меньше

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:17 Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за митинг 27 июля

21:04 Муниципал: ИКМО «Литейный округ» со второй попытки решила зарегистрировать 18 кандидатов от «Яблока»

21:00 Директор ФБК арестован на 15 суток

20:56 В Адмиралтейском районе проложили 200 метров новой улицы

20:37 Муниципал: Роскомнадзор наказал главредов муниципальных газет за “тайные” решения о дате выборов

20:27 Ройзман отметил спокойствие и корректность протестующих москвичей   1

19:57 Объявлены промежуточные итоги голосования за название для арт-парка у Малой Невы

19:52 Муниципал: ИКМО “Смольнинское” повторно отказала экс-главе штаба Навального в регистрации

19:42 Муниципал: Суд обязал ИКМО «Красненькая речка» пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидата   1

19:23 Бросившего урну в росгвардейца мужчину арестовали на два месяца   2

19:01 Муниципал: Кандидаты от ЛДПР подали в суд на ИКМО «Сергиевское»

18:53 Латынина отказывается верить в аллергию, диагностированную у Навального   1

18:50 Росстат констатировал: в РФ стало ещё больше бедных   1

18:21 Белковский: России выгодно вернуть захваченных моряков на Украину   2

18:16 Мэрия Москвы согласовала новую акцию оппозиции за допуск кандидатов до выборов в Мосгордуму   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru