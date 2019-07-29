Незарегистрированного кандидата и мундепа арестовали по делу о столичном митинге 27 июля

Столичный Никулинский суд арестовал на 10 суток муниципального депутата района Филевский Парк Вадима Коровина, поделилась с "МБХ медиа" мундеп Ирина Сурикова.

Чуть ранее аналогичная участь и 8 суток в спецприемнике присудили незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Александру Соловьеву.

До обозначенных лиц под административный арест отправили политиков Илью Яшина и Константина Янкаускаса - на 10 и 7 суток соответственно.

Всем перечисленным гражданам инкриминировали организацию несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

По оценке московской полиции, несогласованное с мэрией протестное мероприятие, прошедшее 27 июля, посетили 3,5 тысяч человек. Оппозиционеры называют иную цифру - 10 тысяч.

Задержано было рекордное количество человек - свыше 1300. В автозаки попали все кандидаты, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации - Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Яшин, Янкаускас и другие.