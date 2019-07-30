"Наблюдатели Петербурга" опубликовали карту "дачных" участков

Общественная некоммерческая организация “Наблюдатели Петербурга” опубликовала карту с примерным местонахождением “дачных” избирательных участков в Ленобласти, которые примут желающих проголосовать за губернатора Петербурга 8 сентября. Наблюдатели нанесли локации, основываясь на решениях восьми ТИК, которые отвечают за выборы в области.

У подавляющего большинства этих участков вообще нет адресов! Указаны район Ленобласти и название садоводства, и все, - отмечают члены общественной организации.

Горизбирком в конце июня сообщал, что все адреса “дачных” участков опубликуют на сайте ГИК, но до сих пор информация есть только по двум ТИК.

По словам координатора “Наблюдателей Петербурга” Галины Культиасовой, в указанных двумя ТИКами адресах есть ошибки. К примеру, улица Лесовода Морозова в Токсово превратилась в улицу Лесовоза Морозова.

Культиасова насторожена и тем, что в одном садоводстве будет располагаться по два-три избирательных участках.

Видимо, поток людей будет такой большой, что один УИК будет не в состоянии справится с желающими проголосовать на выборах, - предполагает Культиасова.

Напомним, Горизбирком ради губернаторских выборов откроет избирательные участки в Ленинградской и Псковской областях. Изначально в ГИКе заявили, что в двух регионах около 40 тысяч домохозяйств петербуржцев, однако позже в Горизбиркоме сообщили, что не владеют точными данными о численности.

Подробнее о ситуации с "дачными" участками на выборах губернатора Петербурга ЗАКС.Ру писал в материале "«Дачные» участки: Неопределенность в цифрах и честности".