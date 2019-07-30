Беглов пообещал помочь центру реабилитации инвалидов в Купчино

Навестив Центр социальной реабилитации инвалидов Фрунзенского района, врио губернатора Александр Беглов дал распоряжение своим подчиненным улучшить условия пребывания людей в этом учреждении, помочь с оборудованием и инвентарем. Сподвигло его на этот визит и поручение, в том числе, просьбы посетителей центра, нуждающихся в транспорте.

"Мы купим микроавтобус сюда. Очень интересная идея появилась сделать здесь сад для слабовидящих людей. Мы обязательно в течение ближайшего времени сделаем именно на этой территории такой сад, чтобы они могли потрогать определенные растения руками", - цитирует руководителя города ТАСС.

Совершив обход территории учреждения, Беглов также согласился с тем, что следует построить во дворе еще одну теплицу, где люди с ограниченными возможностями смогли бы выращивать овощи.

Ранее летом на территории центра отремонтировали спортивную площадку.

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