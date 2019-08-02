Мосгорсуд оставил Михаила Светова под арестом

Мосгорсуд признал законным арест одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова на 30 суток, передает «МБХ медиа» со ссылкой на секретаря московского отделения партии Ярослава Конвея.

Светова арестовали 31 июля из-за акции 16 июля на Трубной площади. Его задержали 30 июля после переговоров с мэрией: либертарианцы намеревались согласовать новую акцию протеста на 3 августа. Однако когда власти предложили перенести акцию на проспект Сахарова, то организаторы заявку отозвали.

Светов воспринял свой арест как акцию устрашения в свой адрес и «месть за отказ провести митинг», который «был желателен мэрии». На 3 августа в Москве запланирован новый несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации.