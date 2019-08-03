На Дворцовой площади задержали семерых ЛГБТ-активистов

Семь ЛГБТ-активистов попали в автозак за участие в несанкционированном прайде на Дворцовой площади 3 августа. Среди задержанных - известные представители движения Алексей Назаров и Борис Конаков.

Троих задержанных взяли, когда они шли по площади с российским триколором в руках. Назаров при этом заявил: "Это флаг моей страны и он не запрещен. Почему вчера ВДВ с ним можно было тут ходить, а нам нет?".

Остальные задержанные держали в руках радужные флаги. На Дворцовой площади остается не менее трех десятков активистов.

Первоначально представителей секс-меньшинств, спешащих выразить свою активную гражданскую позицию и готовых для этого встать в пикет, на площади собралось около 50 человек.

Ранее городское правительство отказало представителям ЛГБТ в проведении Прайда в Пулковском парке, сославшись на то, что в парке находится несколько церквей, которые посещают дети.

Сергей Еремеев

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