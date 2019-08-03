На ЛГБТ-прайде задержали члена "Яблока"

В ходе проведения несанкционированного ЛГБТ-прайда на Дворцовой площади, после "первой группы" задержанных участников акции, увезенных на автозаке, задержали члена "Яблока" Марию Кожеватову. Ее увезли на легковом полицейском автомобиле, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

До нее задержали семерых. Кто-то вместо радужного флага предпочел все же держать в руках российский, но от людей в форме не спасло и это.

Первоначально представителей секс-меньшинств, спешащих выразить свою активную гражданскую позицию и готовых для этого встать в пикет, на площади собралось около 50 человек.

Ранее городская администрация отказала представителям ЛГБТ в проведении Прайда в Пулковском парке, сославшись на то, что в парке находится несколько церквей, которые посещают дети.

Сергей Еремеев

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