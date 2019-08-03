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3 августа, 21:08

11 задержанных на Дворцовой площади ЛГБТ-активистов уже несколько часов держат в автозаке

фото ЗакС политика 11 задержанных на Дворцовой площади ЛГБТ-активистов уже несколько часов держат в автозаке

Количество задержанных во время состоявшейся 3 августа попытки организовать ЛГБТ-Прайд на Дворцовой площади в Петербурге увеличилось до 11 человек, сообщила Группа помощи задержанным.

Их держат рядом с 78 отделением полиции в пассажирском автобусе, который полиция использовала как автозак. К задержанным приехал депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Также, по информации Группы помощи задержанным, ранее в полицейском автобусе кто-то распылил газ из перцового баллончика. Трех человек увозили на скорой для оказания первой медицинской помощи.

Напомним, ЛГБТ-активисты решили провести ЛГБТ-Прайд на Дворцовой площади, после того как городские власти отказались согласовать им проведение мероприятия на других площадках. Акция у Эрмитажа началась в 17-15. К шести вечера задержали восемь человек. В течение следующего часа еще троих. В автозак попали люди, державшие в руках радужные флаги и флаг Российской Федерации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:47    
В данном, конкретном, случае действия сотрудников 78 отделения полиции одобряю и поддерживаю, но считаю их слишком мягкими.

3 августа, 21:22    
Где вонючие дедерасты, там и паскудный пархатый жидёнок. "Мы одной крови".

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