11 задержанных на Дворцовой площади ЛГБТ-активистов уже несколько часов держат в автозаке

Количество задержанных во время состоявшейся 3 августа попытки организовать ЛГБТ-Прайд на Дворцовой площади в Петербурге увеличилось до 11 человек, сообщила Группа помощи задержанным.

Их держат рядом с 78 отделением полиции в пассажирском автобусе, который полиция использовала как автозак. К задержанным приехал депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Также, по информации Группы помощи задержанным, ранее в полицейском автобусе кто-то распылил газ из перцового баллончика. Трех человек увозили на скорой для оказания первой медицинской помощи.

Напомним, ЛГБТ-активисты решили провести ЛГБТ-Прайд на Дворцовой площади, после того как городские власти отказались согласовать им проведение мероприятия на других площадках. Акция у Эрмитажа началась в 17-15. К шести вечера задержали восемь человек. В течение следующего часа еще троих. В автозак попали люди, державшие в руках радужные флаги и флаг Российской Федерации.

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