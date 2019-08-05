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12:27

Суд арестовал седьмого обвиняемого в беспорядках на акции 27 июля в Москве

фото ЗакС политика Суд арестовал седьмого обвиняемого в беспорядках на акции 27 июля в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве, Владислава Барабанова, передает «МБХ медиа».

Барабанова обвиняют в активном участии в митинге и координации действий протестующих. Что конкретно ему инкриминируют, пока неизвестно. Сам Барабанов считает свое дело политически мотивированным, а обвинения – абсурдными. По его словам, на него могут давить физически и психологически, если он окажется под арестом.

На заседании суда присутствовала юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Она попыталась сказать Барабанову слова поддержки, за что ее чуть не вывели из зала силой. Когда судья зачитывала решения, Соболь начала кричать, и приставы вывели ее из зала суда.

Дело было возбуждено по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после митинга 27 июля в центре Москвы за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Тогда полиция жестко разгоняла протестующих, применяя спецсредства. 1373 человека были задержаны, 77 получили травмы из-за действий правоохранителей.

2 августа суд в Москве арестовал пять фигурантов аналогичного дела: Алексея МиняйлоСамариддина Раджабова, Ивана Подкопаева, Егора Жукова и Кирилла Жукова. До этого был арестован Евгений Коваленко.

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13:47    
Чем больше посадок политических заключённых, тем сильнее будет будущее сопротивление. Тюрьма - это не навсегда, как и сами судьи. Режим сам выковывает для себя нож гильотины.

12:55    
Чем больше посадок экстремистов, тем спокойнее будет жить гражданам России! Только ни в коем случае нельзя сбавлять обороты в наказании подрывников гос. безопасности России! Методично рассаживать их по тюремным камерам центра России! Если не будет хватать нар, то отправлять бунтовщиков на бескрайние просторы Сибири, там всем и места, и работы хватит!

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