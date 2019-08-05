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15:38

Глава Леноблизбиркома: На "дачных" участках в Ленобласти проголосует от 40 тысяч избирателей

фото ЗакС политика Глава Леноблизбиркома: На "дачных" участках в Ленобласти проголосует от 40 тысяч избирателей

По оценке главы избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебеденко, созданные в садоводческих товариществах на территории региона экстерриториальные избирательные участки 8 сентября примут не менее 40 тысяч избирателей, желающих проголосовать на выборах губернатора Петербурга. 

Он также допустил, что количество проголосовавших может дойти до 100 тысяч человек, "при условии, если все пункты приема заявлений от избирателей отработают правильно". Лебединский отметил, что на президентских выборах в марте 2018 года порядка 41 тысячи петербуржцев проголосовали в Ленобласти.

- Это была, мягко говоря, ранняя весна, - обратил внимание глава Леноблизбиркома.

Он также предположил, что в первых числах сентября на дачах будет проживать порядка 200 тысяч петербургских избирателей. При этом за 33 дня до даты голосования, по его словам, заявления на голосование за губернатора Петербурга в Ленобласти подали только 2488 человек. 

Лебединский ожидает, что большинство избирателей заявит о своем желании проголосовать в конце августа - первых числах сентября. Саму идею "дачных" участков глава Леноблизбиркома оценил положительно.

- Все будут только радоваться, что механизм экстерриториальных участков будет применен, - пообещал Лебединский.

Отметим, что подготовкой выборов за пределами Петербурга занимается городская, а не областная избирательная комиссия. Леноблизбирком оказывает ей исключительно информационную поддержку. Лебединский подчеркнул, что все областные экстерриториальные участки будут находиться отдельно от избирательных пунктов, где 8 сентября будут голосовать за депутатов муниципалитетов Ленобласти.

Напомним, всего в садоводческих массивах Ленинградской области будет открыто 72 избирательных участка, привязанных к петербургским ТИК. Также экстерриториальные участки создадут на территории Псковской области.

Сергей Еремеев

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18:19    
А, Беглов-то, как "будет радоваться". Ему 100 тысяч голосов нарисуют от Ленобласти. Тем более, что Бортко вообще пригрозили снять. Мол, слишком много за него агитации. Нарушение!

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