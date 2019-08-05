Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

15:57

Соратник Амосова обратился в СК из-за отмены регистрации кандидатом в мундепы

фото ЗакС политика Соратник Амосова обратился в СК из-за отмены регистрации кандидатом в мундепы

Следственный комитет начал проверку по заявлению соратника кандидата в губернаторы Михаила Амосова, председателя “Движения Демократического Обновления” Сергея Назарова, которого по решению Калининского районного суда сняли с муниципальных выборов. 

В конце июня Назаров подал в ИКМО “Гражданка” документы на регистрацию кандидатом в муниципальные депутаты. Избирком зарегистрировал Назарова, а спустя несколько дней  конкурент кандидата самовыдвиженец Никита Коверкин (в прошлом депутат МО от “Единой России”) обратился в суд с требованием снять Назарова в выборов. Коверкин утверждал, что Назаров сдал в ИКМО заявление о регистрации без личной подписи. Калининский районный суд 26 июля удовлетворил иск Коверкина.  

У меня подменили вторую страницу заявления на регистрацию кандидатом в муниципальные депутаты, где должна была быть собственноручная подпись. Там была подпись, когда я подавал заявление на регистрацию. В материалах дела страница заявления оказалось не подписана, - рассказал ЗАКС.Ру Назаров. 

По его мнению, неизвестный получил доступ к документам в ИКМО и подменил страницу в заявлении. 

Ранее Назаров заявил, что дело о снятии его с муниципальных выборов связано с “наездом на кандидата в губернаторы Амосова”. 

Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:35 Несостоявшиеся кандидаты в мундепы подали в суд на Горизбирком

17:46 СК не увидел нарушений в действиях сотрудников двух окружных комиссии

11:50 ИКМО “Черная речка” в отсутствии кворума проголосовала за регистрацию оппозиционного кандидата

2 августа, 19:12 Потомственный кандидат в муниципалы пытался снять с выборов в Металлострое комсомольцев

2 августа, 17:54 Пивоваров объяснил смысл участия оппозиции в муниципальных выборах Петербурга

2 августа, 16:30 ГИК не удовлетворил жалобы Михайлова и Гантварга на отказ в регистрации ИКМО "Смольнинское"

2 августа, 15:56 Горсуд отказал единороссу в иске против Пивоварова

2 августа, 15:37 ГИК зарегистрировал кандидатов в мундепы МО «Введенский» после обращения ЦИК

2 августа, 15:32 Судебный переполох

2 августа, 11:07 ИКМО «Дачное» не сочла июньские листовки в поддержку единороссов за незаконную агитацию

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:34 Бывший теннисист Кафельников считает оппозицией грубых силовиков

19:12 Шуршев подал в суд на полицию и Смольный из-за первомайских событий

18:59 По итогам московской акции 3 августа оштрафовали и арестовали 50 человек   1

18:38 Ганапольский назвал московские протесты "прото-Майданом"   1

17:59 "Туристический трамвай" будет ходить от Васильевского острова до площади Ленина

17:46 Муниципал: СК не увидел нарушений в действиях сотрудников двух окружных комиссии

17:35 Московскому депутату Янкаускасу присудили еще 10 суток ареста

17:20 Смольному предложили четыре маршрута шествия «Петербург против единороссов»   1

16:59 Беглов дал указания относительно дорожного ремонта

16:34 Миронов полагает, что граждане должны получать деньги за сортировку мусора

15:57 Муниципал: Соратник Амосова обратился в СК из-за отмены регистрации кандидатом в мундепы

15:38 Глава Леноблизбиркома: На "дачных" участках в Ленобласти проголосует от 40 тысяч избирателей   1

15:26 На месте "Бумажного института" появится 11-этажный жилой дом   1

14:55 В Генпрокуратуре упрекнули власти регионов в искажении статистики по лесным пожарам в Сибири   1

14:30 Девятому арестованному по делу о беспорядках в Москве вменяют бросок тары из-под лимонада   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru