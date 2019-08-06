Гельман: Претензии к кампании Бортко связаны с боязнью второго тура губернаторских выборов

Политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман интерпретировал жалобы на кандидата в губернаторы от КПРФ Владимира Бортко как следствие опасений чиновников, всеми силами пытающимися не допустить возможности проведения второго тура голосования. При этом, возможно, оснований для того, чтобы столь сильно бояться, по его словам, и нет, но в данной ситуации для них лучше "перебдеть" и снять Бортко с выборов, "как бы чего ни вышло".

"Такого рода практика в России чрезвычайно распространена. Лучше избавиться от потенциально опасного конкурента, хотя, на мой взгляд, сам по себе Бортко не представляет собой для властей серьезной опасности, и перестраховаться. Может возникнуть гнев у начальства в Москве", - отметил эксперт в эфире "Эха Петербурга".

Гельман затруднился выбрать те или иные социологические данные, говорящие о рейтингах кандидатов, в качестве правдоподобного образца, будучи уверенным, что "мы этого не знаем".

Напомним, Бортко вменяют нарушение авторских прав, допущенное в его агитационных материалах. В Горизбирком поступило уже четыре жалобы.

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