"Очень вас прошу повлиять на ту сторону": Зеленский поговорил с Путиным о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным о гибели четырех украинских военных в Донбассе, передает РИА «Новости».

По словам Зеленского, он говорил с Путиным утром 7 августа. «Срочно ему позвонил и сказал, что это [обстрел] нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», - рассказал Зеленский на брифинге.

Зеленский сообщил, что планирует провести переговоры с лидерами Франции и Германии и договориться о «срочной встрече» в «нормандском формате». Президент Украины также заявил о готовности прервать свой визит в Турцию в случае обострения ситуации в Донбассе.

Также, по словам Зеленского, в беседе с Путиным он затронул вопросы возвращения украинских заключенных, разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской. Других подробностей он не раскрыл, сказав, что не хочет «говорить за президента России» об обещаниях последнего.

Впервые лидеры двух стран поговорили месяц назад. Перед этим Путин отреагировал на предложение Зеленского провести переговоры в Минске, назвав его интересным. Зеленский предлагал встретиться с ним при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции и «обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе».