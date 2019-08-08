К СК, прокуратуре, Нацгвардии и Смольному подали иск из-за разгона Первомая

В Смольнинский районный суд 31 петербуржец подали коллективный иск против руководителей ГУ по Петербургу войск Нацгвардии генерал-майора полиции Михаила Соболева, ГУ МВД Романа Плугина, главного прокурора города Сергея Литвиненко, а также против петербургских управления Следственного комитета и комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности правительства города.

Заявители требуют признать незаконными действия сотрудников полиции во время первомайского шествия на Невском проспекте. В числе истцов депутат ЗакСа Борис Вишневский, правозащитник Динар Идрисов и активистка Наталья Баринова, которой во время шествия полиция сломала руку.

Заинтересованными лицами в деле привлечены уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова и петербургский омбудсмен Александр Шишлов. 2 мая Шишлов опубликовал отчет, в котором говорилось о массовых задержаниях участников согласованного шествия сотрудниками полиции.

По словам одного из истцов Динара Идрисова, за три месяца после публикации отчета силовые структуры "не сделали ничего для того, чтобы проверить доводы уполномоченного по правам человека и восстановить права граждан".

- Из публичных релизов СК и прокуратуры не следует, что проводилось какая-либо проверка по тому, что происходило на Первомае, - сообщил Идрисов.

По словам правозащитника, истцы через иск хотят узнать от силовиков, зачем полиция разогнала мирное шествие.

- Среди заявителей есть просто участники шествия и люди, которых полиция задержала 1 мая. Всех их объединяет одно - они считают, что их конституционные права были нарушены, - рассказал Идрисов.

Ранее из-за событий на Первомае два иска подали организаторы первомайского шествия: глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев и партия "Яблоко". Заявители требуют признать незаконными действия и бездействие администрации Санкт-Петербурга и МВД, которые должны были обеспечивать порядок во время шествия Первого мая.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, оппозиция хотела провести 1 мая на Невском проспекте шествие, которое согласовали со Смольным. Фактически мероприятие оказалось сорванным, а полиция задержала активистов и организаторов шествия якобы за несогласованную акцию.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что оппозиционеры принесли с собой на Первомай оскорбительные плакаты.

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