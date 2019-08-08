Тихонова уведомила Смольный о намерении провести митинг в защиту парка Малиновка

Кандидат в губернаторы Петербурга, эсер Надежда Тихонова подала в комитет по законности и правопорядку Смольного уведомление о намерении провести митинг в защиту парка Малиновка. Заявка подана сразу на две даты - 21 и 22 августа. Планируемое число участников мероприятия - до 700 человек.

Напомним, граждане, противящиеся стройке на территории парка Малиновка, с 2011 года добиваются, чтобы всю его местность признали зоной зеленых насаждений общего пользования. Против соответствующей поправки в региональный закон о ЗНОП ранее выступила фракция "Единая Россия" в петербургском Заксобрании.

Главный единоросс Петербурга, спикер городского парламента Вячеслав Макаров ранее заявлял, что парк "безусловно" не будет защищен законом о ЗНОП. По словам политика, на территории зеленой зоны обязательно должен быть построен православный храм.

Тем не менее, ранее правительство Петербурга отозвало разрешение на возведение в парке религиозного учреждения. Однако и по сей день участок, где предполагалось строить храм, остается территорией возможной застройки.

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