В Петербурге пытались задержать журналистку "Новой газеты" и фотографа "Коммерсанта"

На Невском проспекте в Петербурге, где проходят одиночные пикеты против недопуска независимых кандидатов до участия в выборах, силовики пытались задержать журналистку "Новой газеты" Лилит Саркисян и фотокорреспондента "Коммерсанта" Александра Петросяна .

Вскоре после задержания полиция проверила пресс-карты у обоих представителей СМИ, и их отпустили.

Тем не менее, задержания у Гостиного двора продолжаются. Полиция выхватывает людей из толпы и отправляет в автозаки. Действуют с применением грубой силы. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, задержаны уже более 15 человек.

Сегодня, 10 августа, активисты планировали провести серию одиночных пикетов у станции метро "Гостиный двор" в поддержку не допущенных до участия в выборах кандидатов в депутаты Московской городской думы. Практически сразу после старта акции были задержаны Павел Чупрунов, Евгений Мусин, активистка штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева и другие. На выходе из дома задержали главу штаба Навального в Петербурге и кандидата в муниципальные депутаты Александра Шуршева.

В Москве же проходит санкционированный митинг за честные выборы. Перед митингом ОМОН ворвался в штаб незарегистрированной кандидатки в депутаты Мосгордумы Любови Соболь.

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