Активистке штаба Навального Гусевой вменили призывы к посещению пикетов

Ольга Гусева, активистка петербургского штаба политика Алексея Навального, остающаяся в отделе полиции акции у Гостиного двора 10 августа, виновата, по мнению представителей власти, в организации несогласованной акции. Это стало известно со слов начальника муниципальной кампании Навального, Александра Шуршева, на которые ссылается "МБХ Медиа".

Правоохранителям не понравились публичные призывы Гусевой к выходу на улицу, несмотря на то, что одиночные пикеты, имевшие место накануне, никак не противоречат действующему законодательству. Протокол об административном правонарушении, по информации Шуршева, на нее уже составили. Задержанную 10 августа Гусеву решили продержать в полиции 48 часов.

В ходе пикетов, на которых выражалась солидарность с незарегистрированными кандидатами в московские депутаты, задерживали даже журналистов - досталось и журналисту ЗАКС.Ру.

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