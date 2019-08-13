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13 августа, 19:46

На митинге в Муринском парке собралось около 300 его защитников

фото ЗакС политика На митинге в Муринском парке собралось около 300 его защитников

В Муринском парке 13 августа в 19:40 началась акция против строительства второй очереди спорткомплекса Nova Arena, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Акция проходит рядом с действующим зданием Nova Arena. К началу мероприятия пришли порядка 300 человек, в том числе кандидаты в губернаторы Надежда Тихонова и Михаил Амосов, а также лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Митинг начался со скандирования "Муринский парк - наш". По словам организаторов акции, поддержать местных жителей приехали горожане из соседних районов, а также представители экологических инициатив.

Участники митинга требует отменить разрешение на строительство, выданное компании "Анна Нова", вернуть участок в ЗНОП и провести благоустройство на месте вырубленных деревьев.

- Мы не против спорта, мы за перенос этого объекта, - заявила местная активистка Марианна Бакан.

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13 августа, 22:46    
21:14 Постройте у себя в жопе и ходите туда.

13 августа, 21:14    
20-06
Будем строить хоть у вас на головах, лишь бы нам платили!

13 августа, 20:06    
Поддерживаю. Спорткомплексов уже как не помйми чего.

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