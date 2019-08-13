Представителя "Анна Нова" полиция увела от защитников Муринского парка

На митинг против строительства второй очереди спорткомплекса Nova Arena, который проходит 13 августа в Муринском парке, пришел начальник инвестиционного отдела компании-застройщика "Анна Нова" Самвел Григорян.

Он простоял у сцены несколько минут, после чего полицейские отвели его в сторону и провели беседу. Назад Григорян уже не вернулся и следил за происходящим на расстоянии.

Организатор митинга Марианна Бакан рассказала ЗАКС.Ру, что попросила полицейских провести беседу с представителем застройщика. Она увидела, что Григорян принес с собой пакет с бумагами и решила, что это листовки. Бакан объяснила, что на митинге заявлены конкретные лозунги, а у представителя застройщика может быть агитация с противоположной повесткой.

Григорян сообщил ЗАКС.Ру, что полицейские попросили его отойти подальше от массы людей. По его словам, листовок он с собой не приносил, а в пакете у него были документы, которые он хотел показать участникам митинга.

Григорян отметил, что надеялся выступить со сцены.

В митинге против строительства спорткомплекса в Муринском парке участвовало около 500 человек. Со сцены выступали местные жители, представители гражданских инициатив и кандидаты в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова и Михаил Амосов.

Сергей Еремеев

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