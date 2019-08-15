Вячеслав Дацик явился на суд с топором

Бывший боец ММА, националист Вячеслав Дацик попытался проникнуть в здание Ленинского районного суда с топором. Другим его специфическим артефактом стал паспорт гражданина СССР. Изъяв у него топор на входе и пообещав его вернуть, приставы пропустили эксцентричного мужчину. Он, по его словам, должен был участвовать в утреннем заседании 15 августа.

Его жена Виктория желает принять участие в выборах в муниципальный совет депутатов МО "Екатерингофский", и через суд ее пытаются с этих выборов снять. Накануне, 14 августа, Дацик записал видеобращение в ее поддержку. С выборов в это муниципальное образование через суд уже сняли десять кандидатов - "яблочников", "жириновцев" и самовыдвиженцев, в том числе начальника муниципальной кампании Алексея Навального.

Сергей Еремеев