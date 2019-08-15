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15 августа, 15:04

Активистку штаба Навального в Петербурге прокатили до отдела полиции после выхода из спецприемника

// фото: Штаб Навального в Петербурге
фото ЗакС политика Активистку штаба Навального в Петербурге прокатили до отдела полиции после выхода из спецприемника

Арестованная из-за одиночного пикета на Невском проспекте заместитель главы штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева сегодня, 15 августа, покинула спецприемник на Захарьевской улице. Как только она вышла во внутренний двор спецприемника, сотрудники полиции повезли ее в 78-й отдел полиции. 

Впрочем, на этот раз обошлось без повторного задержания после отбытия административного ареста.

Как рассказала ЗАКС.Ру сама Ольга Гусева, полицейские вскоре ее отпустили.

- Сотрудники полиции сказали, что по внутреннему распоряжению начальника ГУ МВД обязаны доставлять всех административно задержанных по месту, в котором они задерживались, то есть к 78-му отделу. В итоге мы сели в машину, меня любезно довезли до отдела и отпустили. Такая практика распространена в Москве. Возможно, для того, чтобы не было красивых кадров, прессы и шума - возят по кругу и отпускают, - предположила активистка.

Напомним, Гусева была задержана у Гостиного двора 10 августа во время акции солидарности с не допущенными до участия в выборах в Мосгордуму кандидатами. Сама активистка даже не успела встать с плакатом, ее задержали до выхода с одиночным, не требующим согласования пикетом. Два дня Гусева провела в отделе полиции. После этого суд арестовал ее на шесть суток (в этот срок включены дни в отделе). Всего в тот день в Петербурге было задержано около 80 активистов и случайных прохожих. Подробнее об акции - в материале ЗАКС.Ру.

 

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