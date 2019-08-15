Горизбирком не намерен отказываться от «дачных» участков

Санкт-Петербургская избирательная комиссия не будет отменять решение о создании экстерриториальных избирательных участков для голосования за губернатора Петербурга в Ленинградской и Псковской областях. Об этом ЗАКС.Ру сообщил член Горизбиркома Дмитрий Краснянский.

По его словам, вероятность полного отказа от «дачных» участков «нулевая», так как уже есть заявления избирателей с желанием голосовать на этих участках. Краснянский отметил, что нельзя отменять решение об экстерриториальных избирательных участках из-за чьих-либо подозрений о том, что там будут «твориться разные безобразия». Член ГИК отметил, что городская комиссия действует в рамках закона.

- Мы не идем ни против Памфиловой, ни против ЦИКа, мы действуем строго в рамках закона. Вот если бы в законе было написано, что избирательная комиссия обязана ликвидировать избирательные участки, если это не нравится кому-либо из Центральной избирательной комиссии, мы тогда строго в соответствии с законом ликвидировали бы эти участки, - заявил Краснянский.

При этом он напомнил, что необходимость создания конкретных дачных участков будут продолжать анализировать. На заседании 15 августа Горизбирком отказался от 10 участков в Ленинградской области и обсудил возможность упразднить еще 5 участков - в Псковской области. ГИК ликвидирует участок только в том случае, если никто из избирателей не захочет там голосовать, добавил Краснянский. Он уточнил, что даже при 10 желающих участок будет организован.

- Нет никакого минимума. Если есть желающие проголосовать, то этих людей мы уже обижать не можем. Даже если их 10, то будет минимальная комиссия в три человека – ничего страшного. С минимальными затратами, - сказал член ГИК.

Напомним, в июле Горизбирком решил создать избирательные участки для тех петербуржцев, кто в день голосования 8 сентября будет на даче. Тогда предполагалось создание 72 участков в Ленинградской области и 20 - в Псковской области.