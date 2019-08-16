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16 августа, 15:34

ЗакС Петербурга в третий раз пытается купить стулья

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга в третий раз пытается купить стулья

Законодательное собрание Петерубурга уже в третий раз пытается приобрести 150 стульев из березы с шелковой обивкой. Первые два аукциона на поставку стульев закончились неудачей.

Весенний контракт с подрядчиком на сумму 542,5 тысячи рублей парламенту пришлось расторгнуть, а на июньский аналогичный аукцион не поступило ни одной заявки. Тогда ЗакС заказывал только поставку мебели. В августе 2019 года новый аукцион на такие же стулья уже объявлен на изготовление и поставку. 

Стартовая цена закупки стала выше - 773,7 тысяч рублей. Каждый стул обойдется примерно в 5,158 тысяч рублей. 

Как указано в техзадании аукциона, стулья закупаются в дополнение к уже имеющимся у заказчика.

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Парламент также надеется обновить интерьеры люстрами. На эти цели выделено 469 тысяч рублей. Требуется по 27 штук двух видов осветительных приборов. В техзадании указано, что "люстра потолочная" может обойтись в 7 096 рублей, а "люстра подвесная" - в 10 285 рублей. 

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16 августа, 19:14    
Как сложно купить стулья, когда мерещится откат.

16 августа, 18:20    
Похоже, макаровская ОГ чует конец халявы и старается натырить бобла про запас. Действует по принципу - запас ж.пу не дерет.

16 августа, 17:30    
Сразу вспонил бессмертных Остапа Бендера и Кису Воробьянинова "Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!", а также "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – ночью стулья"...

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