ЗакС выделил еще полмиллиона рублей на стулья

Законодательное собрание Петербурга заказывает 150 стульев в Мариинский дворец. Максимальная цена контракта 553,6 тысяч рублей.

Извещение о закупке размещено 5 июня. Мебель должна быть сделана из березы. Сидение и спинка каждого стула должны быть мягкими. Обивка требуется из шелка. К техзаданию приложено фото желаемого стула. Каждый стул может обойтись в 3 690 рублей.

Абсолютно такие же 150 стульев ЗакС купил в конце марта. Приобретение обошлось парламенту в 542,5 тысячи рублей. Подрядчиком стала компания "Мебелинк".

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