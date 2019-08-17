Явлинский пришел к памятнику Шухову: Московские митинги - за свободу и против страха

Бессменный лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский пришел к памятнику Владимиру Шухову на Сретенский бульвар с тем, чтобы поддержать пикетирующих.

Отвечая на вопросы журналистов, в большом количестве пришедших на акцию, он заявил, что сам в ней принимать участие не будет - достаточно уже того, что он присутствует.

- Будете сегодня пикетировать? Или просто посмотреть? - спросили журналисты.

- Я вот пришел. Как я еще должен пикетировать? Считаю, эти митинги [столичные] - за свободу и против страха, - ответил Явлинский.

У памятника Крупской в пикете также постоял и другой "яблочник" и зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин. Ему дали плакат с надписью "Арест Константина Котова - позор и преступление".

Напомним, Котову предъявили обвинение по ст. 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Случилось это после акции 10 августа в Москве. До задержания 12 августа по этому делу активиста задерживали на акции, но отпустили под обязательство о явке.

Первым приговоренным в России по ст. 212.1 УК был активист Ильдар Дадин. Рассматривая его дело, Конституционный суд признал конституционность статьи, но указал, что привлекать к ответственности по ней правомерно, только если действия подсудимого привели к серьезным последствиям, включая причинение ущерба здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц.

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