Просто кандидаты

Десятки кандидатов, выдвинутых “Единой Россией” на муниципальные выборы в Петербурге, пока не упоминают в своей агитации о связях с партией власти. Символики с медведем на листовках и плакатах сторонятся даже хорошо известные партийные деятели.

Неизвестная агитация

В середине августа координатор пушкинского отделения партии “Яблоко” Александр Маханьков разместил в соцсетях видео, которое он снял рядом со своим домом. На газоне стоит агитационный куб в поддержку пятерых кандидатов. Рядом - несколько молодых людей с пачками листовок в руках.

- Какая это партия? - спросил Маханьков у людей с листовками. По его словам, это были агитаторы.

- Самовыдвиженцы, - ответил один из них.

Действительно, было похоже, что голосовать призывали за беспартийных. Никаких упоминаний о принадлежности к каким-то политическим силам на агитматериалах не было. Однако несложно проверить, что всех этих людей на выборы во втором избирательном округе города Пушкин выдвинула “Единая Россия”. Более того, люди это в городе достаточно известные: глава муниципалитета “Город Пушкин” и секретарь районного отделения ЕдРа Николай Гребенев, действующий мундеп-единоросс, директор дома молодежи “Царскосельский” Вероника Краева, их коллеги по пушкинскому местному совету Николай Смирнов и Валерий Стененко, а также еще один победитель праймериз партии власти Вячеслав Дзюман.

Дозвониться до Гребенева корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. Контактный телефон, указанный на сайте Пушкинского отделения ЕдРа, оказался выключенным. А кандидатка Краева в телефонном разговоре призналась, что не видела агитации в свою поддержку.

- Мы сдавали все в ИКМО, целиком. И там везде указано, что я иду по спискам “Единой России”. Я член партии “Единая Россия”, и я не буду от этого открещиваться, - добавила она.

Аналогичная ситуация и в другом муниципалитете Пушкинского района - поселке Шушары. Заведующая местным подростково-молодежным клубом Юлия Чернова выложила на своей странице “ВКонтакте” макет листовки в свою поддержку. О том, что в мундепы она идет по спискам ЕдРа, нигде не сообщается. Вообще, упоминание партии власти на странице Черновой удалось найти только однажды - в 2011 году она сделала репост сообщения о поддержке думскими единороссами законопроекта о платном среднем образовании.

Жители Шушар нашли на домах аналогичные “беспартийные” листовки и других кандидатов от “Единой России”. Все они выполнены в том же стиле, что и у Черновой.

“Люди разберутся”

По мнению доцента кафедры политической психологии СПбГУ Александра Конфисахора, стиль агитации единороссов предсказуем и не случаен. Политолог уверен, что кандидаты стараются, насколько это возможно, дистанциироваться от партии власти, с которой в народе связывают повышение цен и пенсионную реформу.

- На местном уровне все прекрасно понимают, что партия вызывает у людей в большей степени отторжение, чем принятие. Поэтому все максимально пытаются дистанцироваться от нее. Они на федеральном уровне могут говорить все, что угодно, а здесь люди разберутся, - заявил Конфисахор.

Дистанцирование мы уже видели в Москве, где вся команда единороссов пошла на выборы в Мосгордуму самовыдвиженцами, и во время петербургской губернаторской кампании, когда Александр Беглов в ходе дебатов заявил, что “времена, когда рулили партии, прошли”, несмотря на многочисленные слова поддержки со стороны руководства петербургского отделения ЕдРа. ЗАКС.Ру уже рассказывал и про выдвинутых “Единой Россией” кандидатов, которые по различным причинам предпочли собирать подписи граждан и идти на муниципальные выборы самостоятельно.

“Официальных” кандидатов от партии тоже не всегда удается узнать сходу. К тому же, порой они объединяются в команды с беспартийными самовыдвиженцами. Так, на территории муниципалитета “Малая Охта” в середине августа появились листовки формата А5 в поддержку идущих одной командой Андрея Степанова, Майи Кунц, Кирилла Бобкова и Евгения Перехода. Написаны только имена, фамилии, номер избирательного округа и контактные телефоны, а на обратных сторонах - биографии. О партийной принадлежности узнать предлагается, видимо, позвонив кандидатам. Но и это не всегда работает. Действующий замглавы МО “Малая Охта” Степанов, например, общаться с ЗАКС.Ру отказался. Но на сайте Горизбиркома без труда можно узнать, что его и директора лицея № 533 Майю Кунц на выборы выдвинула “Единая Россия”.

Кунц рассказала, что в заказанных ею агитационно-пропагандистских материалах было указано, что она выдвигается при поддержке единороссов. Однако в листовке, попавшей в распоряжение ЗАКС.Ру, о субъекте выдвижения кандидатки не говорится ни слова. Эту листовку, кстати, повесили на дверь одного из жителей округа вместе с отксерокопированной запиской о том, что кандидаты приходили к жителю домой, но не застали его и теперь оставляют свои “визитки”.

Общественные активисты

В Коломягах местные кандидаты-единороссы в августе подготовили черно-белую газету под названием “Никаких чудес - только работа” и запустили сайт в свою поддержку. И там, и там представлены подробные биографии участников предвыборной команды. У одного из них, в частности, указан его личный девиз, а про другую рассказывается, что она посещает тренажерный зал. Не представлены только сведения, что все перечисленные люди идут в депутаты от партии власти, причем некоторые уже не в первый раз. Небольшое исключение - кандидатка по избирательному округу 208 Елена Пряникова. В ее биографии на сайте упоминается, что в 2016 году она вступила в “Молодую Гвардию “Единой России”.

На Васильевском острове единороссов, в том числе и действующих депутатов, в агитматериалах вообще представляют “общественными активистами”. Еще в конце июня увидели свет первый номер газеты нового общественного движения “Я люблю Васильевский”. Для каждого муниципального образования района сделали по отдельному варианту газеты. Во всех них рассказывали о неких активистах, которые делают жизнь муниципалитета лучше. Так, например, в МО “Морской” команду таких добровольцев возглавили глава муниципального образования Татьяна Кольцова и глава местной администрации Ирина Матяш, а также выдвинутые вместе с ними “Единой Россией” в новый муниципальный созыв Ирина Козырева, Арчил Костонашвили и Игорь Иванов. Единственная кандидатка-неединоросс в их компании - действующий депутат и бывшая руководительница петербургского отделения “Партии Великое Отечество” Надежда Петрова. Она идет на выборы самовыдвиженкой.

То же самое в МО “Остров Декабристов”. Там “Я люблю Васильевский” представил 12 “активистов”: всю команду единороссов-кандидатов в местные депутаты и троих дружественных самовыдвиженцев, один из которых в 2014 году тоже избирался в совет от “Единой России”. Уже в августе жители “Острова Декабристов” заметили на территории муниципалитета листовки команды “Я люблю Васильевский”, опять-таки без указания партийной принадлежности кандидатов. О единороссах-активистах рассказывают и аналогичные агитматериалы в других округах Васильевского острова.

Хотя до выборов осталось менее трех недель, во многих муниципалитетах, по словам местных жителей, агитационная кампания пока не заметна. В других единороссы обещают подготовить новую волну агитации, уже с упоминанием своей партии.

- У нас еще будет буклет от партии “Единая Россия”. Мы сейчас как раз над этим работаем, - заявил ЗАКС.Ру кандидат по муниципальному округу № 78 Виктор Быков.

Пока его избиратели довольствуются только найденными в почтовых ящиках брошюрами с биографией и программой кандидата, в которых о партийной принадлежности опять-таки не говорится ни слова.

Сергей Еремеев

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