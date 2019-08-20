Гельман высоко оценил петербургский "муниципальный фильтр" как средство от протестов

Политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман, обсуждая петербургские выборы на латвийской радиостанции Baltkom, высказал мысль, согласно которой губернаторские выборы в Петербурге организованы в некотором смысле достаточно умно - с точки зрения недопущения мощных протестов или активного бойкота.

"В Петербурге выборы по таким правилам, которые в принципе исключали возможность для независимых кандидатов и вообще любых кандидатов, нежелательных для властей, быть зарегистрированным. Муниципальный фильтр служит очень мощным механизмом", - развил он мысль простым техническим объяснением.

Несмотря на изложенный тезис, Гельман совсем не уверен в том, что для Смольного выборы пройдут "как по маслу".

В Москве же, по его словам, качественно иная ситуация, с кандидатами в городской парламент у всех на глазах обошлись куда более грубо, топорно и несправедливо, и, кроме того, по политическим поводам в столице традиционно возмущаются гораздо более массово и громко, чем в родном для политолога мегаполисе.