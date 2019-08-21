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10:36

ЗакС рассмотрит законопроект об улучшении жилищных условий семей с детьми-инвалидами

фото ЗакС политика ЗакС рассмотрит законопроект об улучшении жилищных условий семей с детьми-инвалидами

В Законодательное собрание поступил законопроект врио губернатора Петербурга Александра Беглова о выплатах на улучшение жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Предлагается, в частности, дополнить закон "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан" подпунктом, согласно которому, город будет предоставлять социальные выплаты на строительство и приобретение жилья гражданам с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами.

Претендовать на помощь городской администрации смогут только семьи, состоящие на учете нуждающихся в содействии жилищных условий. Размер выплат, согласно документу, предстоит определить Смольному.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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