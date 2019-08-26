Комитет финансов: Дефицит бюджета Петербурга в 2019 году составит 40,8 млрд рублей

Руководитель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников сообщил о корректировках бюджета города за 2019 год. Данные он представил на «нулевых чтениях» бюджета в Законодательном собрании 26 августа.

По словам Корабельникова, доходы Петербурга вырастут с изначальной планируемой суммы в 598,1 млрд рублей до 629,6 млрд рублей. При этом, отметил глава комитета, увеличатся и расходы: с 643,8 до 670,1 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета сократится на 11,2 млрд рублей до 40,8 млрд рублей, добавил Корабельников.

Он также сообщил, что в дальнейшем доходы и расходы продолжат расти. В 2020 году они должны составить 665 и 711,5 млрд рублей соответственно, как следует из представленных комитетом на совещании данных. В 2021 году доходы и расходы должны составить 727,2 и 763,6 млрд рублей, а в 2022 году: 774,5 и 797,7 млрд рублей.

София Саттарова

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