Сотрудники ЗакСа скрывают от журналистов информацию "нулевых чтений" бюджета Петербурга

Во вторник, 27 августа, в Законодательном собрании проходят "нулевые чтения” бюджета Петербурга на 2020 год с участием членов бюджетно-финансового комитета (БФК) ЗакСа и руководителей районных администраций. Представители районных властей отчитываются о ходе реализации бюджета за 2019 год и озвучивают дополнительные потребности на следующий год.

Присутствующим на слушаниях журналистам сотрудники БФК и пресс-службы Заксобрания не предоставляют возможности ознакомиться с полным объемом предложений, изложенных в раздаточных материалах администраций.

Несмотря на то, что во время чтений на столе у работников БФК остаются дополнительные копии раздаточных материалов, сотрудникам СМИ отдавать их наотрез отказываются. При этом в ходе коротких обсуждений депутатов и руководителей районных властей озвучиваются далеко не все предложения по изменению проекта бюджета.

В предыдущие годы в ходе "нулевых чтений" журналистов знакомили с полным содержанием раздаточных материалов. Во время обсуждения бюджета 2020 года сотрудники БФК посоветовали корреспонденту ЗАКС.Ру обратиться с этим вопросом в управление по информации и общественным связям. Начальник управления Елена Гаврищук в свою очередь рекомендовала слушать ту часть информации, которую озвучивают во время совещаний или получать дополнительные сведения из пресс-релизов, рассылаемых пресс-службой ЗакСа. Отметим, что не менее половины содержания подобных пресс-релизов, как правило, занимают цитаты спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.

"Нулевые чтения" бюджета Петербурга на 2020 год продлятся до 30 августа включительно.

Сергей Еремеев

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