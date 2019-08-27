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16:22

ЛГБТ-активисты обратились в полицию из-за новых угроз от "Пилы"

фото ЗакС политика ЛГБТ-активисты обратились в полицию из-за новых угроз от "Пилы"

ЛГБТ-активисты получили угрозы от неизвестных из так называемой «гомофобной игры "Пила"» с требованием убить других активистов, о письмах сообщили шеф-редактор «Парни плюс» Виталий Беспалов и активист Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ Алексей Назаров.

В письме неизвестный требовал от Беспалова убить активиста Максима Лапунова, которого преследовали за сексуальную ориентацию и, как писала «Новая газета», несколько недель удерживали в подвале секретной тюрьмы. В противном случае отправитель угрожает убийством самому Беспалов. Такое же письмо, но с требованием убить Назарова пришло одному из сотрудников ЛГБТ-группы «Выход». В письме упоминается о возможности «откупиться» от преследователей, заплатив 1 млн рублей. Также отправитель утверждает, что движение якобы причастно к убийству активистки Елены Григорьевой. Беспалов обратился в полицию по факту угроз с просьбой провести проверку, Назаров также заявил, что этим должны заняться правоохранительные органы.

ЛГБТ-активисты уже подавали жалобы в Следственный комитет и МВД на авторов списка «гомофобной игры». В СК в ответ сообщили, что проверку проведут в рамках расследования убийства Григорьевой.

Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Ее тело нашли на Пулковской улице с множеством ножевых ранений и следами удушья. По делу был арестован Алексей Волнянко, который признался в убийстве, ему предъявлены обвинения. Сообщалось, что Григорьевой угрожали, в том числе, бывшие соратники по националистическим движениям, провластные активисты и борцы с ЛГБТ.

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