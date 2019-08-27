Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:02

Лидер профсоюза школьников "Ученик" заявил об угрозах со стороны центра "Э"

фото ЗакС политика Лидер профсоюза школьников "Ученик" заявил об угрозах со стороны центра "Э"

Несовершеннолетний учредитель профсоюза школьников "Ученик" Леонид Ш. в беседе с "МБХ медиа" признался, что директорат гимназии № 622, где он проходит обучение, в "коллаборации" с представителями центра "Э" грозились возбудить в его отношении уголовное дело по экстремистской статье и отправить его в колонию.

По его словам, руководитель учебного заведения Наталья Алексахина предоставила для комиссии по делам несовершеннолетних его характеристику, которая якобы является "концептом того, чтобы отправить меня в недалекое место".

"Она говорит, что моя организация и я настраивают на антирежимные мысли школьников, это подпадает под статью об экстремизме. В ее характеристике есть цитаты, которые я никогда не говорил, и из-за этих ее показаний у меня может быть уголовная статья и колония. Я бы не хотел стать политзаключенным", - рассуждает юноша.

Леонид добавил, что на протяжении уже некоторого времени ему якобы звонят "эшники", которые интересуются у него, "как он видит будущее России".

Ранее молодой человек объявлял протестную голодовку, главным требованием которой было прекратить давить на детей за их независимые политические взгляды.

До этого его вызывали на профилактическую беседу в полицию.

О давлении со стороны взрослых, с которым столкнулся юный Леонид Ш., решивший организовать некое подобие сообщества, отстаивающего свои интересы, ранее подробно рассказывала "Медиазона". ЗАКС.Ру в свою очередь писал о том, что ему грозили и отчислением, и походом в прокуратуру, и лечением в психбольнице.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:08 Муниципал: Вместо “СБПЧ” для жителей МО “Екатерингофский” в день рождения Смакотина выступит Krec

20:59 Муниципал: Шишлов опасается недопуска наблюдателей и СМИ на избирательные участки во время выборов

20:53 Муниципал: Муниципальные пляски перед выборами

20:35 Муниципал: Вишневский пожаловался в ГИК и прокуратуру на агитацию за единороссов в детской поликлинике

19:51 СМИ: Уволенный после "дела Голунова" подполковник ФСБ перешел на работу в "Мосэнерго"

19:14 На проведение четырех матчей Евро-2020 в Петербурге планируют потратить более 6 млрд рублей

18:50 На новый ремонт открытого к ЧМ-2018 стадиона «Спартак» потребовалось  20 млн рублей

18:44 Как и обещал, Собянин за две недели до выборов поднял в Москве минимальную пенсию   3

18:31 Следствие завершило расследование по делу экс-координатора "Открытой России" в Пскове и ее мужа

17:57 На авиасалоне МАКС-2019 Путин хотел "угостить" главу Минпрома сдачей от покупки мороженого   2

17:49 «Не “Единая Россия” рядом, а вы в Государственной думе»: пятый тур предвыборных дебатов     2

17:26 Беглов пообещал начать благоустройство парка Авиаторов в 2020 году   1

17:02 Лидер профсоюза школьников "Ученик" заявил об угрозах со стороны центра "Э"

16:30 Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму   4

16:22 ЛГБТ-активисты обратились в полицию из-за новых угроз от "Пилы"   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru