Лидер профсоюза школьников "Ученик" заявил об угрозах со стороны центра "Э"

Несовершеннолетний учредитель профсоюза школьников "Ученик" Леонид Ш. в беседе с "МБХ медиа" признался, что директорат гимназии № 622, где он проходит обучение, в "коллаборации" с представителями центра "Э" грозились возбудить в его отношении уголовное дело по экстремистской статье и отправить его в колонию.

По его словам, руководитель учебного заведения Наталья Алексахина предоставила для комиссии по делам несовершеннолетних его характеристику, которая якобы является "концептом того, чтобы отправить меня в недалекое место".

"Она говорит, что моя организация и я настраивают на антирежимные мысли школьников, это подпадает под статью об экстремизме. В ее характеристике есть цитаты, которые я никогда не говорил, и из-за этих ее показаний у меня может быть уголовная статья и колония. Я бы не хотел стать политзаключенным", - рассуждает юноша.

Леонид добавил, что на протяжении уже некоторого времени ему якобы звонят "эшники", которые интересуются у него, "как он видит будущее России".

Ранее молодой человек объявлял протестную голодовку, главным требованием которой было прекратить давить на детей за их независимые политические взгляды.

До этого его вызывали на профилактическую беседу в полицию.

О давлении со стороны взрослых, с которым столкнулся юный Леонид Ш., решивший организовать некое подобие сообщества, отстаивающего свои интересы, ранее подробно рассказывала "Медиазона". ЗАКС.Ру в свою очередь писал о том, что ему грозили и отчислением, и походом в прокуратуру, и лечением в психбольнице.