Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

21:08

Вместо “СБПЧ” для жителей МО “Екатерингофский” в день рождения Смакотина выступит Krec

фото ЗакС политика Вместо “СБПЧ” для жителей МО “Екатерингофский” в день рождения Смакотина выступит Krec

Хип-хоп проект Krec выступит перед жителями МО “Екатерингофский” 6 сентября, об этом ЗАКС.Ру сообщили представители группы. Информацию также подтвердили в пресс-службе концертной площадки Opera Concert, где пройдет мероприятие. 

МО “Екатерингофский” заключил контракт на 1,3 млн рублей на концерт группы “Самое большое простое число” на 6 сентября. В этот день жители МО отметят придуманный праздник - День Екатерингофа, который совпал с днем рождения исполняющего полномочия главы муниципального совета Олега Смакотина. 

После публикаций в СМИ группа “СБПЧ” отказалась от выступления за муниципальный счет. Солист группы Кирилл Иванов объяснил Znak.com отказ от контракта тем, что группа не хочет выступать “в политически окрашенных мероприятиях”. 

Подробнее о муниципальных праздниках накануне выборов можно почитать в материале ЗАКС.Ру "Муниципальные пляски перед выборами". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:59 Шишлов опасается недопуска наблюдателей и СМИ на избирательные участки во время выборов

20:53 Муниципальные пляски перед выборами

20:35 Вишневский пожаловался в ГИК и прокуратуру на агитацию за единороссов в детской поликлинике

15:52 Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “ВКонтакте"

14:33 ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29

13:21 Горсуд отменил штраф Горожанко за "сломанную" дверь в ИКМО "Екатерингофский"

13:10 Вавилину вызвали в СК из-за комментария в Facebook

26 августа, 18:05 Суд снял кандидата в мундепы от "Справедливой России" Кушнаренко из-за постов о "Единой России"

26 августа, 17:54 Суд отложил рассмотрение жалобы Черепанова на снятие его с выборов

26 августа, 13:15 Горсуд восстановил Шуршева и Кузахметова на выборах в МО "Екатерингофский"

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:08 Муниципал: Вместо “СБПЧ” для жителей МО “Екатерингофский” в день рождения Смакотина выступит Krec

20:59 Муниципал: Шишлов опасается недопуска наблюдателей и СМИ на избирательные участки во время выборов

20:53 Муниципал: Муниципальные пляски перед выборами

20:35 Муниципал: Вишневский пожаловался в ГИК и прокуратуру на агитацию за единороссов в детской поликлинике

19:51 СМИ: Уволенный после "дела Голунова" подполковник ФСБ перешел на работу в "Мосэнерго"

19:14 На проведение четырех матчей Евро-2020 в Петербурге планируют потратить более 6 млрд рублей

18:50 На новый ремонт открытого к ЧМ-2018 стадиона «Спартак» потребовалось  20 млн рублей

18:44 Как и обещал, Собянин за две недели до выборов поднял в Москве минимальную пенсию   3

18:31 Следствие завершило расследование по делу экс-координатора "Открытой России" в Пскове и ее мужа

17:57 На авиасалоне МАКС-2019 Путин хотел "угостить" главу Минпрома сдачей от покупки мороженого   2

17:49 «Не “Единая Россия” рядом, а вы в Государственной думе»: пятый тур предвыборных дебатов     2

17:26 Беглов пообещал начать благоустройство парка Авиаторов в 2020 году   1

17:02 Лидер профсоюза школьников "Ученик" заявил об угрозах со стороны центра "Э"

16:30 Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму   4

16:22 ЛГБТ-активисты обратились в полицию из-за новых угроз от "Пилы"   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru