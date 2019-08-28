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Муниципал

17:08

Команда Черепанова передумала судиться за участие в выборах в МО "Купчино"

фото ЗакС политика Команда Черепанова передумала судиться за участие в выборах в МО "Купчино"

Четверо несостоявшихся кандидатов в муниципальные депутаты МО “Купчино”, в числе которых глава муниципалитета Михаил Черепанов, отозвали исковые заявление к ТИК № 23 с требованием восстановить их регистрацию на выборах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Президиум регионального политсовета "Единой России" решил отозвать шестерых зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты МО "Купчино" за "дискредитации партии". Соответствующее заявление было рассмотренно ТИК №23 21 августа, кандидаты Михаил Черепанов, Юрий Трубицын, Елена Фомина, Антон Лосев, Роман Денисенко и Елена Радзиевская выбыли из избирательной гонки. 

23 августа Черепанов, Трубицын, Фомина и Денисенко подали в суд на снявший их с выборов ТИК. Первое заседание по искам Черепанова и Денисенко прошло 26 августа. Истцы просили отложить рассмотрение для ознакомления с материалами. Однако, на заседании 28 августа выяснилось, что все четверо снятых с выборов единоросса решили отозвать свои иски. 

Ранее стало известно, что еще 18 кандидатов в мундепы МО "Купчино" самостоятельно решили отказаться от участия в выборах. Среди них оказались представители КПРФ, ЛДПР, партии "Родина", Партии за справедливость, "Коммунистов России" и самовыдвиженцы. 

Елена Владыкина

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