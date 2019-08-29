Сухенко высказался о недофинансировании комитета по культуре Петербурга

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко заявил о плачевном состоянии примерно половины подведомственных его подразделению объектов в ходе совещания в Заксобрании о проекте бюджета Петербурга на 2020 год.

- Из 120 подведомственных учреждений половина катастрофически нуждается в капремонте, - отметил глава комитета. - Зайдите в 11-ю художественную школу на Васильевском острове или училище Мусоргского - вам будет стыдно за Петербург.

По словам Сухенко, город в настоящее время не строит новые театры, библиотеки и музыкальные школы, а также практически не устраивает крупные праздники.

- У нас много праздников, но все они малобюджетные и проигрывают не только Москве, но и региональным событиям, - добавил чиновник.

Сухенко обратил внимание, что в в 2019 году весь бюджет - 17 млрд рублей - ушел на выполнение госзаданий, а не на развитие сферы. При этом контрольная сумма расходной части бюджета на 2020 год, по его словам, составила 14 млрд в год.

- Это вызывает вопрос: “А что с этим делать?” - продолжил Сухенко. - Надеемся на поправку ЗакСа - около 1,5 млрд. Может, что-то добавят финансовые факультеты - получится где-то 16 млрд.

Чиновник также с сожалением отметил, что, решив не проводить весеннюю корректировку бюджета в 2019 году, комитет финансов оставил его ведомство “впроголодь”. Заместитель председателя комитета финансов Сергей Демин в свою очередь заявил, что у подведомственных комитету по культуре учреждений не первый год растут переходящие остатки на счетах.

Дополнительные потребности комитета по культуре составили 10 млрд рублей. Из них примерно половину планируется выделить на ремонт подведомственных учреждений. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Сухенко признался, что дополнительные 10 млрд рублей для него - мечта.

Депутаты ЗакСа поддержали позицию Сухенко. В частности, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Андрей Васильев отметил, что особенно плачевно дела с объектами культуры обстоят за пределами исторического центра Петербурга.

Сергей Еремеев

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