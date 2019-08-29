Два жителя ХМАО получили штрафы за глумливое видео про Путина

Два гражданина, проживающие в Ханты-Мансийском административном округе, стали фигурантами разбирательства по статье КоАП о неуважении к власти за публикацию "ВКонтакте" видео оскорбительно-насмешливого содержания про президента Владимира Путина, информирует "7х7".

На данный момент известно, что суд вынес постановление по делу Александра Дурасова, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Штрафная санкция другого жителя ХМАО пока не известна.

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.