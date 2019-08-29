Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:56

Два жителя ХМАО получили штрафы за глумливое видео про Путина

фото ЗакС политика Два жителя ХМАО получили штрафы за глумливое видео про Путина

Два гражданина, проживающие в Ханты-Мансийском административном округе, стали фигурантами разбирательства по статье КоАП о неуважении к власти за публикацию "ВКонтакте" видео оскорбительно-насмешливого содержания про президента Владимира Путина, информирует "7х7"

На данный момент известно, что суд вынес постановление по делу Александра Дурасова, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Штрафная санкция другого жителя ХМАО пока не известна.

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:56 Афиши Фейса убирают с улиц Москвы после его выступления на митинге 10 августа

19:34 Муниципал: «Яблоко» пытается отозвать своих кандидатов в мундепы в МО «Черная речка»

19:28 Митинг в защиту Шиеса начался в Петербурге

19:24 Смольный согласовал "послевыборный" митинг 10 сентября на площади Ленина

19:05 Муниципал: Пивоварова пытаются снять с выборов из-за постов в соцсетях

18:50 Задержанного в Минске участника акции 27 июля вышлют и запретят 10 лет посещать Белоруссию

18:45 В ОНК Москвы сообщили о переводе в СИЗО "Лефортово" украинского журналиста Сущенко

18:30 В 2020 году с общественного транспорта Петербурга исчезнет реклама

18:18 Новым премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук

18:01 ЛДПР планирует доверить руководство фракции в ЗакСе Павлу Иткину

17:56 Два жителя ХМАО получили штрафы за глумливое видео про Путина

17:26 Znak: Обмен Сенцова на Вышинского находится под личным контролем Путина и Зеленского   2

17:23 ГИК объявил о начале работы участковых избиркомов в Петербурге

16:54 Яшина в пятый раз арестовали на 10 суток   5

16:45 Членов ОНК не пустили в СИЗО, где может находиться Сенцов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru