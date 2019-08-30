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13:36

Суд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве

фото ЗакС политика Суд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве

Тверской суд Москвы отказал дизайнеру Константину Коновалову в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета, сообщают «Открытые Медиа».

Коновалов жаловался на СК после того, как ведомство отказалось рассматривать его заявление на его задержание 27 июля в Москве. В тот день Коновалов вышел на пробежку в центре Москвы. Его задержали недалеко от запланированного места начала митинга за несколько часов до начала акции. Правоохранители повалили его на асфальт, сломав ногу. Несмотря на то, что акция не началась, на Коновалова составили протокол, вменив участие в несогласованной акции.

В Следственном комитете в ответ на жалобу Коновалова заявили, что он якобы участвовал в несогласованной акции. Применение физической силы к нему сочли правомерным, а в заявлении не увидели «каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении» правоохранителями.

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15:45    
Судебная реформа является, пожалуй, самой важной, из всех назревших изменений в системе власти России.

14:46    
Пробежался называется. Сломали ноги да еще и обвинили. Таких гнид следкомовских и судейских надо сначала увольнять а потом судить.

14:32    
13-40 Голову открутить - слишком жестоко. Просто случайно придавить яйца, чтобы такие гниды не размножались - этого достаточно. С остальными поступим так же. Достал, паскуды !

13:40    
Повезло дизайнеру-бунтовщику, а то могли и голову открутить, что было бы справедливо!

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