Суд отклонил жалобы "Псковской ленты новостей" и "Эха Москвы в Пскове" на штраф из-за дела Прокопьевой

Горсуд Пскова отклонил апелляции на штрафы «Псковской ленты новостей» и радиостанции «Эхо Москвы в Петербург», передает «МБХ медиа».

СМИ оспаривали штрафы, наложенные из-за дела об оправдании терроризма, возбужденном в отношении журналистки Светланы Прокопьевой. Дело завели зимой 2019 года из-за колонки в «Псковской ленте новостей». В ней журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске. «Эхо Москвы в Пскове» публиковало расшифровку программы авторской программы Прокопьевой, где она также говорила о своей позиции.

После этого Роскомнадзор вынес предупреждение изданиям. 6 февраля «Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Тогда же прошли обыски в редакции и дома у Прокопьевой. После этого журналистке на допросе сообщили о возбуждении дела. Спустя неделю с обыском пришли в «Псковскую ленту новостей». Перед этим издание оштрафовали на 200 тысяч рублей.

4 июля Прокопьеву внесли в перечень террористов. Перед этим были заблокированы ее банковские счета.