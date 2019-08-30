Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

21:00

Суд зарегистрировал новые иски о снятии с выборов Пивоварова и Грязневич

фото ЗакС политика Суд зарегистрировал новые иски о снятии с выборов Пивоварова и Грязневич

В Куйбышевский районный суд вечером 30 августа поступило два новых исковых заявления об отмене регистрации кандидатов в МО №78 Андрея Пивоварова и Натальи Грязневич.

Координатора проекта "Объединенные демократы" Пивоварова снять с выборов планировала временно неработающая (по данным сайта Горизбиркома) самовыдвиженка Ольга Ус. Исковое заявление оставлено без движения. Отметим, сегодня Куйбышевский райсуд рассматривал иск представительницы "Единой России" Надежды Наскидаевой, уже во второй раз пытавшейся снять Андрея Пивоварова с выборов через суд и вновь потерпевшей в этом неудачу. 

Против Натальи Грязневич иск подал самовыдвиженец Дмитрий Кумановский. На сайте Горизбиркома указано, что он работает в ЗАО "Ленмонтажстрой". Заявление также пока оставлено без движения. Наталья Грязневич узнала об иске против нее от ЗАКС.Ру и не смогла предположить, какие основания для снятия с выборов могли привести в своих жалобах заявители. По мнению самовыдвиженки, ее и Пивоварова провластные силы хотят снять с муниципальных выборов любыми способами. 

Напомним, Наталью Грязневич уже пытались снять с выборов через суд. Тогда иск против нее подала кандидат от "Единой России" Лариса Умнова. Суд встал на сторону Грязневич


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
0
0
 МО №78
 
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
22:26 Муниципал: Самовыдвиженка подала иск о снятии Вавилиной с выборов

21:45 Режиссеры тоже снимаются

21:00 Муниципал: Суд зарегистрировал новые иски о снятии с выборов Пивоварова и Грязневич

20:55 Пятый арест Яшина стал для Навального неожиданностью

20:50 Активистов "Другой России" отпустили под обязательство о явке в суд

20:39 Задержанных по КУСП активистов "Весны" отпустили из полиции

20:12 Горизбирком будет вычеркивать Бортко из бюллетеней

19:56 По музею Набокова открыли виртуальный тур

19:24 Видео в блоге участника московских "беспорядков" Егора Жукова проверят на экстремизм   1

19:13 Максим Шевченко: Снятие Бортко с выборов – неправильный шаг   4

19:09 Слабунова о снятии Бортко с выборов: Коммунисты всегда работают в тесной связке с партией власти   1

18:45 Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора   8

18:44 Милонову не хватает "прекрасных традиций прошлого" в петербургской политике   1

18:40 Губернаторские дебаты: идти нельзя игнорировать

18:19 Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы   5

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru