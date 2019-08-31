Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:35

"Коммунисты России" считают демарш Бортко "низкой клоунадой"

фото ЗакС политика "Коммунисты России" считают демарш Бортко "низкой клоунадой"

В стане конкурирующей с КПРФ партией сталинистского толка "Коммунисты России" негативно отнеслись к решению кинорежиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с губернаторских выборов. На их сайте устами политика Сергея Малинковича говорится о том, что этот поступок есть не что иное, как "низкая клоунада" и что лидер КПРФ Геннадий Зюганов напрасно пытается всех "держать за дураков". Последний довод объясняется тем, что 30 августа лидер думских коммунистов записал видеообращение с призывом голосовать за Бортко, который в тот же день и снялся. За режиссера призывал голосовать и незарегистрированный кандидат от "Коммунистов России" Михаил Машковцев.

"Это такой стыд и позор, какого даже от такой не всегда последовательной партии, как КПРФ, мы не ожидали. Никого не могут обмануть слова Бортко о том, что это его самостоятельное решение и лепет Ходуновой и Афонина о том, что они-де ничего не знали. Всем все прекрасно понятно", - сокрушается Малинкович.

По его словам, теперь "Коммунисты России" находятся в процессе выработки решения, за кого в их положении и с их специфической идеологией целесообразно голосовать 8 сентября.

Владимир Бортко объявил о своем решении на теледебатах с остальными кандидатами, сказав, что не хочет играть в игру "с краплеными картами" и демонстративно покинув студию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:23    
Лучше иметь диктатуру порядка и традиционной морали, чем никчемные буржуазные выборы в капиталистической стране!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:31 Юлия Галямина вышла на свободу после трех подряд административных арестов

13:09 "Наблюдатели Петербурга" осмотрели интерьеры "дачных" участков для голосования

12:15 Бортко рассказал, что Кириенко отговаривал его сниматься с выборов   1

11:57 Бортко: Со мной все закончено, я политический труп   2

11:17 Вопреки уговорам Миненко Бортко подал в ГИК заявление о снятии с выборов

10:35 "Коммунисты России" считают демарш Бортко "низкой клоунадой"   1

30 августа, 23:04 Против сотрудника петербургского штаба Навального возбудили уголовное дело   1

30 августа, 22:26 Муниципал: Самовыдвиженка подала иск о снятии Вавилиной с выборов   1

30 августа, 21:45 Режиссеры тоже снимаются   5

30 августа, 21:00 Муниципал: Суд зарегистрировал новые иски о снятии с выборов Пивоварова и Грязневич

30 августа, 20:55 Пятый арест Яшина стал для Навального неожиданностью   2

30 августа, 20:50 Активистов "Другой России" отпустили под обязательство о явке в суд

30 августа, 20:39 Задержанных по КУСП активистов "Весны" отпустили из полиции

30 августа, 20:12 Горизбирком будет вычеркивать Бортко из бюллетеней   3

30 августа, 19:56 По музею Набокова открыли виртуальный тур

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru