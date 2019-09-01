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Новости

12:23

"Браво!": Шевченко передумал и теперь считает, что Бортко "эффектно" выбыл из губернаторской гонки

фото ЗакС политика "Браво!": Шевченко передумал и теперь считает, что Бортко "эффектно" выбыл из губернаторской гонки

Сторонних "левых" убеждений, журналист Максим Шевченко поспешно извинился перед покинувшим губернаторскую гонку режиссером Владимиром Бортко, которого около суток назад в красочных выражениях обвинил в предательстве.

Послушав доводы в пользу ухода, озвученные Бортко во время "прощальной" пресс-конференции, Шевченко пришел к выводу, что они убедительны. Художественный деятель, напомним, сообщил, что его крайне не устраивает организация выборов - а именно, обустройство "дачных" участков в Псковской и Ленинградской областях, что несомненно приведет к массовым вбросам и фальсификациям. В связи с этим Бортко, объявивший себя "политическим трупом", и заявил, что уходит с политической арены.

"Фактически своим поступком Бортко разрушил весь тупой примитивный выборный спектакль и нанёс очень сильный удар по репутации власти. Но Владимир Владимирович на этой репутации ещё и артистично потоптался, упомянув Кириенко, который его уговаривал остаться. Если бы у власти и ее обслуги были совесть и достоинство, власть бы сконфузилась и застеснялась. Браво!" - пишет Шевченко у себя в Telegram-канале.

Обозреватель уверен, что, именно благодаря "эффектному уходу", Бортко, будучи "свободным художником" и коммунистом, сорвал с власти все её маски и "обнажил ничтожность" происходящего на политической сцене спектакля.

Резюмируя свой пассаж в адрес снявшегося кандидата от компартии, журналист похвалил режиссера за мужество, храбрость и "плевок в рожу Системе".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:56    
Быстро Максимке мозги вправили. Одного звонка из АП хватило.

13:07    
Заявление Бортко о нелегитимности выборов под контролем нелегитимной власти.
https://www.rline.tv/news/2019-08-31-dmitriy-novikov-o-snyatii-bortko-s-vyborov-eksklyuziv-tekst-zayavleniya-v-bortko/
Полностью согласна!

12:52    
12:47, Вы называете политическими проститутками этих людей, а власть одобряете? Почему не создают никаких комиссий по расследованию преступлений, которые озвучил Бортко? Молчал про это как воды в рот набрали. Почему жители Пскова будут выбирать губера СПБ? Почему власть не объясняет про свои преступления, а все на Бортко переключила?

12:47    
Какой прелестный пример политического проституирования ! Браво, Макс !

12:33    
https://youtu.be/Ilp-Q_-Dbp4 Видео, где Шевченко переобулся.

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