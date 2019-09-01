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Муниципал

18:07

Тихонова попросила ГИК пересмотреть жалобу на отказ эсерам в регистрации в МО "Ржевка"

фото ЗакС политика Тихонова попросила ГИК пересмотреть жалобу на отказ эсерам в регистрации в МО "Ржевка"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия повторно рассмотрела совместную жалобу девяти кандидатов в муниципальные депутаты в МО «Ржевка» от «Справедливой России». Вопрос подняли на заседании 1 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Жалобу в Горизбирком вернула Центральная избирательная комиссия, сообщил член ГИК Олег Зацепа. Он добавил, что ЦИК рекомендовала подробнее разобраться в некоторых моментах и зарегистрировать выдвиженцев от «Справедливой России». Ранее ГИК рассматривал эту жалобу 22 августа и не удовлетворил ее.

При повторной проверке Горизбирком не установил, что ИКМО «Ржевка» была действительно уведомлена о проведении партийной конференции по выдвижению кандидатов, заявил Зацепа. Он подготовил проект об отказе в удовлетворении жалобы.

Это решение было разослано за 45 минут до заседания 1 сентября, сказала член ГИК от «Справедливой России» Екатерина Фесик. Она отметила, что изначально проект решения предлагал зарегистрировать кандидатов.

На заседании в Горизбиркоме присутствовала кандидатка в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Перед своим выступлением она попросила представителей СМИ выйти из зала. 

Позже Тихонова в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что за закрытыми дверьми пыталась убедить ГИК зарегистрировать кандидатов. Эсер рассказала о своем «печальном» опыте по подаче документов по выдвижению в МО «Ржевка» в 2014 году. Она считает, что в 2019 году ситуация к лучшему не изменилась.

После ее выступления члены Горизбиркома продолжили дискуссию, а затем устроили перерыв. В итоге вопрос отложили на следующее заседание 2 сентября. Миненко отметил, что до следующего обсуждения проблемы переговорит с ЦИКом о его позиции. Также председатель ГИКа планирует самостоятельно детально ознакомиться с вопросом.

София Саттарова


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