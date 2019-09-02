Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

8:14

ГИК зарегистрировал девять выдвиженцев в мундепы МО «Ржевка»

фото ЗакС политика ГИК зарегистрировал девять выдвиженцев в мундепы МО «Ржевка»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение по жалобе девяти кандидатов в муниципальные депутаты от «Справедливой России» в МО «Ржевка». Заседание прошло 2 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что ЦИК выступает за регистрацию кандидатов. Представитель ИКМО «Ржевка» напомнила, что муниципальный избирком не был уведомлен о проведении партийной конференции по выдвижению кандидатов. Комиссия в любом случае должна была принять документ от представителей партии, заявили члены ГИК. 

Городская избирательная комиссия единогласно проголосовала за регистрацию кандидатов. 

Напомним, на заседании 1 сентября члены ГИК не смогли принять решение по вопросу. В защиту выдвиженцев в мундепы выступила кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова. После ее слов ГИК решил перенести вопрос на 2 сентября, чтобы подробнее рассмотреть проблему. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:38    
Не понимаю, почему поедседатель ГИК до сих пор не привлечен к ответственности за нарушение законов РФ? Кому он подчиняется и как попал на это место?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
10:50 "Стояли и будем стоять с народом Украины": США поддержали Зеленского

10:25 У поставщика электроники для подлодок прошли обыски в рамках дела о мошенничестве

9:55 Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов

9:27 Задержанного в Минске фигуранта "дела 27 июля" доставили в ОВД Москвы   1

8:14 Муниципал: ГИК зарегистрировал девять выдвиженцев в мундепы МО «Ржевка»   1

1 сентября, 22:39 Муниципал: Вавилину хотят снять с выборов за "экстремистский" пост другого пользователя в "Вконтакте"   1

1 сентября, 18:07 Муниципал: Тихонова попросила ГИК пересмотреть жалобу на отказ эсерам в регистрации в МО "Ржевка"

1 сентября, 18:00 Ищущую коррупцию в Смольном и ЖКХ активистку замуровали в собственной квартире   1

1 сентября, 17:19 Муниципал: ГИК ищет нового члена ИКМО «Сергиевское» из-за ухода главы муниципального избиркома

1 сентября, 17:00 Жириновский: К гражданам, участвующим в несанкционированных акциях, не нужно применять аресты

1 сентября, 16:15 ГИК аннулировал регистрацию кандидата в губернаторы Бортко   3

1 сентября, 15:24 Предвыборная прогулка Слабуновой   1

1 сентября, 15:15 Муниципал: ИКМО "Ульянка" хочет через суд снять с выборов выдвиженцев от экодвижения   3

1 сентября, 14:10 В Роскосмосе начали собирать "Царь-двигатель"

1 сентября, 13:26 В Купчино открылся новый офис врача общей практики   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru