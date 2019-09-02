Дмитрий Гудков освободился после 36 суток административного ареста

Политик Дмитрий Гудков, которому не удалось зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы, но удалось попасть в спецприемник за несогласие со своим недопуском, покинул его стены после 36 суток в неволе. В отличие от некоторых других московских политиков, у ворот учреждения его не задержали заново.

Отбытый им арест представлял собой своеобразную комбинацию: на 26 дне первого ареста ему через суд добавили еще 10 суток. Оба наказания связаны со скандальной несогласованной акцией протеста 27 июля, проводившейся у стен Мосгоризбиркома и приведшей к массовым задержаниям и даже травмам мирных демонстрантов. В первом случае, по мнению суда, Гудков оказался виноват в том, что организовывал ее, а во втором - что призывал к ней.