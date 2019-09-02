Менее двух тысяч человек проголосуют на выборах губернатора Петербурга в Псковской области

В Центральную избирательную комиссию на 1 сентября поступило 14 424 заявления от петербуржцев, которые хотят проголосовать за губернатора Петербурга 8 сентября за пределами города - в Ленинградской и Псковской областях, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ЦИК.

За шесть дней число заявлений от жителей Петербурга, которые планируют прийти на избирательные участки 8 сентября в Псковской области, возросло с 1236 до 1913. Еще 12 511 (+2152) человек хотят в Ленинградской области отдать голос одному из трех кандидатов, которые хотят возглавить Петербург.

В два раза возросло количество жителей, которые будут голосовать не по месту прописки в пределах города: с 14 854 до 30 229 заявлений.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября не только в городе, но и в Ленинградской и Псковской областях. Городская избирательная комиссия потратила на организацию выборов в двух соседних регионах 7,39 млн рублей.

Ранее руководитель Леноблизбиркома Михаил Лебединский предположил, что более 40 тысяч человек поучаствуют в выборах губернатора Петербурга в Псковской и Ленинградской областях.