Задержанного в Минске фигуранта "московского дела" арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому на акции 27 июля, передает «Новая газета».

По версии следствия, Чирцов на митинге умышленно «толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки, тем самым причинив ему физическую боль». Прокурор, поддерживая ходатайство следствия об аресте, сослался на то, что Чирцов покинул Россию через несколько дней после акции, поэтому может снова скрыться.

Чирцов был задержан в Минске, в России его объявили в розыск. 1 сентября его доставили в Москву. 27 июля его задерживали на акции и через несколько дней оштрафовали на 12 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Ранее Тверской суд Москвы приговорил еще одного участника акции, Ивана Подкопаева, к трем годам колонии по схожему обвинению. Ему вменяли распыление перцового баллончика в сторону правоохранителей.

3 сентября СК объявил о прекращении дел по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) в отношении пяти фигурантов. Еще двоих – Егора Жукова и Сергея Фомина – следствие попросило перевести под домашний арест.