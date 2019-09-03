Новым фигурантом расследования ФБК стал глава фракции "Единая Россия" в Мосгордуме

Политик Алексей Навальный в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией рассказал о недвижимости руководителя фракции "Единая Россия" в Московской городской думе Степана Орлова.

Оппозиционер некоторое время назад пообещал каждый день до выборов 8 сентября публиковать изыскания ФБК о лицах, наиболее приближенных или имеющих влияние на электоральный процесс.

На данный момент Навальный утверждает, что власти Москвы в лице, в том числе, мэра Сергея Собянина способствовали тому, что Орлов обменял свою квартиру в 58,4 кв метра на две общей площадью в 245,8 кв метров.

Как заявляет политик, в 2007 году Орлов передал в собственность города свою жилплощадь на улице Крупской. Взамен власти предоставили ему квартиру в 166,2 кв метра на улице Удальцова. Далее, уже в 2012 году, он вновь якобы решил произвести подобный обмен, поэтому вместо последней квартиры у него появились две в ЖК "Дом на Композиторской" на Арбате: одна - 113,7 кв метров, вторая - 132,1 кв метров.

При этом, по данным ФБК, в декларации о доходах Орлова отмечается, что его жена имеет в Москве жилплощадь размером 101,6 кв метров. Также у единоросса якобы имеется в распоряжении служебная квартира в 295 "квадратов".

Ранее, напомним, фонд опубликовал расследования - в основном, содержащие данные о недвижимости - о председателе Мосгордумы Алексее Шапошникове, члене Центризбиркома Борисе Эбзееве, депутате столичного парламента Владимире Платонове, руководителе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимире Регнацкои, семье вице-мэра Москвы Александра Горбенко, а также главном единороссе столицы - Андрее Метельском, который решил подать на Навального в суд.